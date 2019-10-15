"أبل" تسرب بيانات مستخدمي "سفاري" لشركة صينية

اكتشف خبراء أمنيون، تسريب "أبل" بيانات مستخدمي متصفح "سفاري"، لشركة صينية كبرى "تينسنت".

وبحسب موقع "ذا نيكست ويب" التقني المتخصص، فإن البيانات المسربة تشمل أسماء مستخدمي المتصفح، وبروتوكلات الإنترنت للمستخدمين عند فتحهم "سفاري".

واستخدمت "أبل" حيلة قديمة، حول رسالة تحذيرية ترسلها إلى مستخدميها، التي تحذرهم من الدخول إلى أحد المواقع الاحتيالية، التي تسجل بسببها بروتوكولات الإنترنت الخاصة بهم، كوسيلة لتعزيز التصفح الآن، لكنها في حقيقة الأمر ترسلها إلى شركات خارجية.

لكن من خلال نظام تشغيل iOS12.2 حيث سفاري هو المتصفح الافتراضي على تلك الأجهزة والأكثر شعبية، فاستغلت "تينسنت" خدمة المتصفح الآمن كوسيلة للمراقبة والحصول على بيانات العملاء.

في السابق، كانت شركة أبل تتعامل فقط مع شركة جوجل، لكن مع تحديث iOS13 الأخير تمت إضافة شركة تينسنت الصينية المعروفة بولائها للحكومة وتعاونها المستمر معها الذي يثير قلق المستخدمين.

ولحماية متصفحك من الاختراق، نصح الخبراء بإيقاف تشغيل ميزة موقع الويب الاحتيالي من خلال الإعدادات الموجودة في متصفح سفاري، لكن المشكلة تتلخص في أن "أبل" تقوم بتنشيط هذه الميزة مرة أخرى أحيانا دون إعلام المستخدمين.