العساف يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر التنسيق والتعاون

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الرياض اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.

وبحسب "واس" جرى خلال الاستقبال، بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.