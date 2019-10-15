صندوقان إماراتي وروسي يدرسان مشاريع مشتركة في روسيا

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيدرس مع صندوق مبادلة الإماراتي الاستثمار في مشروع بناء مصنع لألواح الخشب المضغوط مع سفيزا الروسية.

وقال الصندوق الروسي إن من المتوقع أن يصل إجمالي حجم المشروع إلى 2.8 مليار دولار.

يدرس الصندوقان أيضا استثمارا مشتركا في شركة خدمات نقل النفط الروسية نفط - ترانس- سرفيس. وقال صندوق الاستثمار المباشر إن اتفاق الطرفين يشكل جزءا من كونستورتيوم يتطلع لاستثمار 300 مليون دولار.