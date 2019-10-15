فنون مضيئة

زوار في المعرض العالمي الأول للتركيب الفني المضاء في إنجلترا، والذي صممه الفنان أليكس رينسلر وأستاذ فيزياء الطاقة الشمسية، روبرت والش، ضمن مهرجان Lightpool البصري."الفرنسية"
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