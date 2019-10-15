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أحداث في صور

فنون مضيئة

«الاقتصادية» من الرياض

زوار في المعرض العالمي الأول للتركيب الفني المضاء في إنجلترا، والذي صممه الفنان أليكس رينسلر وأستاذ فيزياء الطاقة الشمسية، روبرت والش، ضمن مهرجان Lightpool البصري."الفرنسية"

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