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أسواق الأسهم- السعودية

8 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 19.7 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 8 صفقات خاصة بنحو 19.7 مليون ريال على نحو 2.1 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7494 نقطة، حيث تراجع  السوق بنحو 102 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 1.4 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.47 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 59.6 مليون سهم.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

المجموعة السعودية

21.5

                    48,000

             1,032,000

المجموعة السعودية

21.5

                    65,000

             1,397,500

سابك

89.2

                    20,000

             1,784,000

جدوى ريت الحرمين

7.69

                  573,715

             4,411,868

جدوى ريت الحرمين

7.69

                  573,715

             4,411,868

جدوى ريت الحرمين

7.69

                  286,857

             2,205,930

جدوى ريت الحرمين

7.69

                  286,857

             2,205,930

جدوى ريت الحرمين

7.69

                  286,857

             2,205,930
 
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