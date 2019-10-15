8 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 19.7 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 8 صفقات خاصة بنحو 19.7 مليون ريال على نحو 2.1 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7494 نقطة، حيث تراجع السوق بنحو 102 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 1.4 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.47 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 59.6 مليون سهم.