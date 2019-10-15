انخفاض أرباح بلاك روك الفصلية 8%

سجلت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، اليوم انخفاضا نسبته 8 % في أرباح الربع الثالث من العام، إذ يضخ المستثمرون أموالا في صناديق وحسابات الدخل الثابت التي تدر في العادة رسوما أقل.

وانخفض صافي ربح الشركة إلى 1.12 مليار دولار، أو 7.15 دولار للسهم، في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر من 1.22 مليار دولار أو 7.54 دولار للسهم قبل عام.

واستقطبت الشركة أموالا جديدة بقيمة 84.25 مليار دولار خلال الربع الثالث.