خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.

