فولكسفاغن تعلق قرارها فتح معمل جديد في تركيا

أعلنت مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات أنها علّقت قرارها بشأن إنشاء معمل جديد لها في تركيا، معربةً عن قلقها حيال الهجوم الذي تشنّه أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وقال متحدث باسم الشركة إن "مجلس الإدارة أرجأ القرار بشأن المعمل الجديد" مضيفاً "نراقب الوضع عن كثب وننظر إلى التطورات الحالية بقلق".

وكانت المجموعة قررت "في الأشهر الأخيرة" إنشاء في تركيا معملها الجديد لمنطقة أوروبا الشرقية عوضًا عن إقامته في رومانيا أو بلغاريا، بحسب صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية.

ويشكل المعمل استثماراً تقدر قيمته بين 1,2 و1,5 مليار يورو وقد يضمّ حوالى أربعة آلاف موظف.