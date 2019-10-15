لندن وبروكسل تعتبران أن التوصل الى اتفاق بشأن بريكست لا يزال ممكنا

أكد المفاوض البريطاني حول بريكست ستيف باركلي الثلاثاء في لوكسمبورغ أنه لا يزال "من الممكن جدا" التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل فيما يواصل الطرفان محادثات مكثفة قبل انعقاد قمة أوروبية هذا الاسبوع.

وقال باركلي عند وصوله الى لوكسمبورغ للقاء نظيره ميشال بارنييه المفاوض عن الاتحاد الاوروبي إن "محادثات جارية حاليا، ولا يزال من الممكن جدا التوصل الى اتفاق".

وكان بارنييه صرح في وقت سابق أيضا أن اتفاقا "لا يزال ممكنا هذا الاسبوع" مع بريطانيا لتجنب خروجها من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.

وقال عند وصوله الى لوكسمبورغ لاطلاع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على مسار المحادثات قبل القمة الاوروبية المقررة في 17 و 18 اكتوبر إن "المحادثات كانت مكثفة خلال نهاية الاسبوع وبالامس (الاثنين)، ورغم انها ستكون أكثر صعوبة لا يزال من الممكن التوصل الى اتفاق هذا الأسبوع".

وأضاف "اريد أن أطلع الوزراء على تطورات المحادثات. من الواضح أن أي اتفاق يجب ان يكون جديا للجميع، أي بريطانيا والاتحاد الاوروبي. لقد آن الاوان أيضا لتحويل النوايا الحسنة الى نص قانوني".

وتسعى لندن وبروكسل الى الاتفاق على صيغة تتيح تجنب اعادة فرض حدود فعلية، بعد بريكست، بين ايرلندا الشمالية المقاطعة البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي بهدف الحفاظ على السلام في الجزيرة التي شهدت عقود عدة من أعمال العنف.

