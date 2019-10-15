الملك وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لناروهيتو إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان وما نتج عنه من وفيات ومفقودين. وقال الملك : علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين وإننا إذ نشارككم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة. راجين عودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لناروهيتو إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان وما نتج عنه من وفيات ومفقودين. وقال ولي العهد : بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان وما نتج عنه من وفيات ومفقودين وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة. راجيا عودة المفقودين سالمين.