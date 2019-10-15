بسبب شح الأدوية .. مرضى فنزويلا يلجأون إلى الأعشاب والشعوذة

اضطر عدد كبير من الفنزويليين للجوء إلى الأعشاب والشعوذة، لمعالجة الأمراض الشائعة، بعد النقص الكبير في الأدوية وزيادة نسبة التضخم في البلد، الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة، بحسب "سكاي نيوز".

تمتلئ غرفة الانتظار الصغيرة في منزل المعالج براذر جوايانيس، الواقع في منطقة بيتاري في العاصمة كاراكاس، بسرعة بالمرضى، القادمين من مختلف أحياء العاصمة.

وتوضح روزا ساييس "77 عاما" التي جاءت إلى هذه "العيادة" للحصول على علاج لذراعها التي تؤلمها "نذهب إلى المستشفيات ولا نجد شيئا هناك، ليس لديهم أي أدوية أو في حال كانت لديهم، تكون أسعارها باهظة، ماذا عسانا أن نفعل"؟

يقول صاحب هذا المكان "إنه يعالج نحو 200 مريض في الأسبوع في غرفة مضاءة بالشموع تضم سريرين"، وتشير ساييس وهي زبونة دائمة في هذا المركز الروحي إلى أنها تؤمن بطرق روزاليس للمعالجة، مضيفة "لقد شفى كليتي".

في كل أنحاء فنزويلا خصوصا في المناطق الفقيرة مثل بيتاري، لا يستطيع المرضى أن يدفعوا ثمن الأدوية التي أصبحت نادرة للغاية جراء الأزمة الاقتصادية الحادة.

ويلفت اتحاد الصيادلة في فنزويلا إلى أن الصيدليات والمستشفيات تملك 20 في المائة فقط من الأدوية اللازمة، على عكس الاقتصاد الذي شهد انخفاضا شديدا على مدى خمسة أعوام، شهدت ليليا رييس "72 عاما"، ازدهار تجارتها في النباتات الطبية.

وتفيد أحزاب المعارضة في فنزويلا، بأن نحو 300 ألف شخص ممن يعانون أمراضا مزمنة معرضون لخطر الموت بسبب نقص الأدوية.

لكن رغم الأخطار المترتبة على هذه الممارسات، يقول أشخاص مثل كارمن تيريزا "إنهم لا يملكون بديلا".

في مطبخ مطعمها الذي أغلق قبل ثلاثة أعوام تزامنا مع بدء الأزمة الاقتصادية، تعد الكولومبية البالغة من العمر 58 عاما خليطا من أوراق التين لمعالجة "اعتلال الأعصاب السكري".