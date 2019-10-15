هندية عمرها 75 عاما تلد طفلة وزنها 600 جرام

كشفت تقارير، عن إنجاب امرأة هندية (75 عاما)، طفلة وزنها 600 جرام فقط، في ولاية راجستان الشمالية.
ولدت الطفلة "قيصريا" قبل أوانها، خلال الشهر السابع من الحمل، حيث نقلت إلى العناية المركزة للحفاظ على حياتها، وضمان سلامتها صحيا.
كانت المرأة -التي وصفت بأنها ضعيفة طبيا وجسديا لامتلاكها رئة واحدة- تبنت طفلا في السابق، لكنها رغبت في إنجاب طفل من لحمها ودمها، لذا لجأت إلى علاج التلقيح الاصطناعي، بحسب "روسيا اليوم".
وقال الطبيب أبيلاشا كينكار، الذي أسهم في عملية الولادة "لم يكن لدى المرأة المسنة طفل، وتبنت طفلا من أقاربها، لكنها قررت بعد ذلك الإنجاب".
وكما هي الحال في الهند في كثير من الأحيان، لا يمكن تحديد سن المرأة بالضبط، لأن الأجيال الأكبر سنا لا تملك شهادات ميلاد رسمية، تثبت عمرها الحقيقي.
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