حاسب جديد من «جوجل» لهواة الإلكترونيات

عرضت بعض التقارير، معلومات عن الحاسب الجديد الذي ستطلقه "جوجل" في الأسواق قريبا، ويعد مفاجأة لهواة الإلكترونيات.

وأوضح بعض الصور والفيديوهات المسربة، أن Pixelbook Go الجديد أتى بهيكل أنيق معدل عن هياكل حواسب Chromebook السابقة، مزودا بمنافذ USB-C، وإضاءة داخلية للوحة المفاتيح، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، بحسب "روسيا اليوم". وأشارت التقارير إلى أن تلك الحواسب تعمل بمعالجات Intel Core m3 وIntel Core i5 أو Core i 7، وذاكرة وصول عشوائي 8 /16 جيجابايت، وبطارية تكفيها لتعمل 11 ساعة متواصلة. وسيحصل حساب Pixelbook Go على أقراص تخزين داخلية 128 / 256 جيجابايت، وشاشة بمقاس 13.3 بوصة بأبعاد 19:9 قادرة على عرض فيديوهات 4K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل. وتزامنا مع طرح هذا الجهاز في الأسواق ستطرح "جوجل" أحدث هواتفها من سلسلة Pixel، التي ستأتي بميزة Live Captio التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام في مقاطع الفيديو إلى كلمات مقروءة عبر تقنية الترجمة الفورية.