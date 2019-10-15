التوتر والإجهاد والخمول .. أبرز آثار العمل المكتبي

أعلنت أكاديمية طب العمل "إيوميرتوف"، أن عمل المكتب يؤثر سلبا في الجسم، ما يؤدي إلى حدوث متلازمة من الإجهاد العصبي والانفعال العصبي والقلق والعصبية.

وتقول الأكاديمية الروسية، إن الآثار السلبية الرئيسة لعمل المكتب تشمل التوتر الشديد والإجهاد المستمر والخمول البدني. وغالبا ما يكون هذا مدعوما بجداول العمل غير المنتظمة وظروف المكتب غير المقبولة

وأشارت الأكاديمية، إلى وجود مشكلة في الوقت الحاضر تتعلق بارتفاع وتزايد مرض العاملين في المكاتب، موضحة أن السبب الرئيس للوضع الحالي هو سوء الأجواء في المباني المكتبية، بسبب التهوية المنظمة بشكل غير صحيح. وأوضحت أن الضغط المستمر، والمطالب العالية، والدعم الاجتماعي المنخفض، وعدم وجود مكافآت لائقة، غالبا ما تثير ظهور متلازمة الإجهاد العصبي والانفعال العصبي، مضيفة "في كثير من الأحيان هذا يؤدي إلى أمراض الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية".

ويؤكد الأطباء أن كل شخص يعمل في المكتب يجب أن يرتاح كل ساعة لمدة 15 دقيقة، حيث يحتاج الشخص إلى ممارسة التمارين البدنية، وتحريك العضلات حتى لا يكون هناك خمول جسدي.

وبين الأطباء أن هذه الأمور الصغيرة ستساعد على الحفاظ على نمط حياة جيد، مشيرين إلى أنه خلال فترات الراحة، يجب على الشخص شرب الماء أو الشاي، للحفاظ على الكلى، والأوعية الدموية.

وأضاف العلماء "أولئك الذين يتعرضون باستمرار للتوتر يحتاجون إلى تناول فيتامينات D و E وB6 والمغنيسيوم، للمساعدة على زيادة مقاومة الإجهاد.