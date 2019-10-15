دراسة: الفقر من العوامل الملازمة لمتوسط العمر المنخفض

أكدت دراسة حديثة، أن الفقر والبطالة وتدني التعليم من العوامل الملازمة في ألمانيا لمتوسط العمر المنخفض.

أوضح باحثون من معهد ماكس بلانك للأبحاث الديموغرافية -عقب تقييم مليوني مفردة بيانات- أن احتمالات وفاة الرجال في الفترة العمرية من 30 إلى 59 عاما ترتفع بنسبة 150 في المائة بين الخمسة الأقل دخلا منهم مقارنة بالخمسة الأعلى دخلا.

بحسب الدراسة التي نشرتها "الألمانية"، فإن البطالة تضاعف في الفئة العمرية نفسها مخاطر الوفاة، أما التعليم المتدني فيزيدها بنسبة 30 في المائة.

وحلل الخبراء بيانات تأمينات المعاشات لـ27 مليون موظف كانت تراوح أعمارهم عام 2013 بين 30 و59 عاما.

وقال بافل جريجوريف الباحث الأول في الدراسة، في بيان نشره المعهد أمس "لأول مرة نستند إلى قاعدة بيانات مضمونة عند تحليل عوامل فردية وتأثيرها في الوفاة في ألمانيا".

وكان علماء من جامعة فيرجينيا، أكدوا أن الفقر يؤثر بطريقة واضحة في مخ الإنسان.

واتضح للعلماء أن فقدان سيطرة الإنسان على حياته، الأمر الذي يشعر به أصحاب الدخل المادي القليل، يهدد بتردي صحتهم النفسية والجسدية.

ويدرس كثير من العلماء تأثير الفقر في مخ الإنسان وجسمه بشكل عام، ويؤكد مختصون أن الفقر يؤثر في نفس الإنسان وخلفيته الجينية، كما يعتقد العلماء أن الفقر يتسبب في عواقب محددة في نمط الحياة وتوجه معين لاتخاذ القرارات.