«السعودي للتحكيم التجاري» يكرم الأمير بندر بن سلمان بن محمد

كرم المركز السعودي للتحكيم التجاري الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي تكريما خاصا تقديرا لما بذله في تقديم الدعم والمساعدة لتطوير التحكيم في المملكة ومتابعة كل ما يستجد في مجال التحكيم محليا ودوليا.

ويعد التكريم نظيرا لجهوده التي قام بها من أجل تأسيس مركز سعودي للتحكيم التجاري حتى صدرت موافقة المقام السامي على إنشاء المركز ليكون ركيزة تنظيمية يعتمد عليها في طريقه نحو تحقيق رؤيته الهادفة إلى أن يكون الخيار الإقليمي والدولي المفضل في بدائل تسوية المنازعات التجارية، وكذلك الرقي بمهنة المحكم وفتح المجال أمامه للمشاركة في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA19) الذي جاء بعنوان (تطور صناعة التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الواقع والطموح) وذلك يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، في فندق هيلتون غرناطة في الرياض، برعاية وحضور الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، ومحمد الجدعان وزير المالية.