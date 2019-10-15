في ليلة حاشدة .. الرياض تحتفي بنجوم هوليوود وبوليوود وصناع الترفيه

في ليلة فنية حاشدة شبيهة بالخيال جمعت صناع الترفيه محليا وعربيا وعالميا، كرم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، نجوم هوليوود وبوليوود والعالم العربي، وذلك تقديرا لجهودهم الكبيرة والمميزة في مجالاتهم المتنوعة.

وأوضح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الترفيه، أن العاصمة الرياض هي قلب العالم، واصفا إياها بـ"الرياض الجديدة"، مؤكدا أن ما تشهده المنطقة من برامج وفعاليات متنوعة تعد طفرة في مجالات الترفيه عالميا.

ووعد آل الشيخ خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه في الرياض البارحة الأولى، بمزيد من التطور، الذي ستشهده صناعة الترفيه في السعودية، معتبرا حضور عديد من مشاهير العالم إلى الرياض، دليلا على التحول الجديد الذي تشهده العاصمة.

وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن توقيع عقد تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوجرام مع الفنان محمد عبده، أفضل العقود التي وقعها، معلنا أن هذه الأغنيات ستكون في الأسواق خلال أشهر.

ورصدت "الاقتصادية" خلال الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والعاملين في مجال الترفيه، ونجوم التمثيل والمجتمع من مختلف الدول، حيث لم يخل الحفل من الأحاديث الودية بينهم، وسرد الذكريات.

واتفق الفنانون المكرمون على أن المملكة تشهد نقلة نوعية في صناعة الترفيه في وقت قصير، حيث أصبحت العاصمة الرياض وموسم الرياض عاملي جذب للجميع.

وقال فنان العرب محمد عبده عبر كلمة ألقاها خلال الحفل: إن "هذه الليلة تختزل كل مشواري"، مشيدا بتميز القيادات الشابة في صناعة الترفيه في السعودية، والجهود التي تبذلها هيئة الترفيه بقيادة تركي آل الشيخ للنهوض بالقطاع الفني والترفيه عبر تحفيز العاملين في المجال، ولا سيما أن هذا الحفل يعد أحد الشواهد على تلك الجهود المتميزة.

وشمل التكريم كلا من الممثل الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، وناصر القصبي، والفنانات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبدالله، والمطربين، محمد عبده، والمصريين هاني شاكر وعمرو دياب.

كما كرم الحفل كلا من عبدالمحسن الحكير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية، وراكان الحارثي، رئيس مجلس إدارة صلة، وسلطان المحيسن، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية، ومحمد إسماعيل BS Media، والمايسترو هاني فرحات.