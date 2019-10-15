هذا المركَّب مجازي، إذ هو كناية عن المرحاض "الحمَّام"؛ ويسمّى بيت الخلاء لأنَّ الإنسان يخلو فيه بنفسه ولا يتحدّث، بل يظل ساكتا حتى يخرج منه فهو متصف فيه بالأدب وديننا علمنا أنْ نقول عند دخول الحمّام: أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن نقول: "غفرانَك" عند الخروج منه.
فقولنا: "بيت الأدب" تعبير اصطلاحي جرى مجرى المثل وشاع استعماله بين الناس بالمعنى الآنف الذكر وهي كناية لطيفة.
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