تراجع مؤشرات البورصة المصرية ورأسمالها يخسر 3.4 مليار جنيه

دفعت عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مؤشرات البورصة للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع استمرار حالة الترقب للأوضاع الإقليمية ما انعكس على أحجام السيولة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.4 مليار جنيه ليصل إلى 715.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، اقتصرت تعاملات سوق الأسهم على نحو 550 مليون جنيه فقط، وذهبت بقية التعاملات لسوقي سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية بحسب ما ذكرت "واس".

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على انخفاض بلغت نسبته 0.28 % ليصل إلى 14180.76 نقطة، كما نزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.53 % لينهي التعاملات عند مستوى 530.03 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، 0.43 % من قيمته مسجلًا 1405.95 نقطة عند الإغلاق.