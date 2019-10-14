السعودية وروسيا توقّعان على ميثاق التعاون النفطي

وقعت السعودية وروسيا رسميا اليوم على "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط" في منظمة الدول المصدّرة "أوبك" وخارجها، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وحضر جلسة التوقيع على الميثاق الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين من البلدين في قطاع الطاقة.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حفل التوقيع الرسمي في الرياض الاثنين إن الميثاق أساسي "لترسيخ التعاون (...) ودعم استقرار أسواق النفط".

وتم التوصل للميثاق بين دول منظمة "اوبك" وعددها 14، والدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا وعددها 10، في يوليو الماضي خلال اجتماع في فيينا.

ويعود تاريخ التحالف الذي لم يكن رسميا حتى الآن إلى نهاية عام 2016. ولمواجهة نزول أسعار النفط الخام حينها، اتّفقت "اوبك" مع مجموعة من المنتجين من خارجها على الحد من المعروض في الاسواق.

وتضخ الدول ال24 المعروفة باسم "اوبك+" نصف النفط الخام في العالم.

وقد وافقت هذه الدول في يوليو على أن تمدّد لتسعة أشهر اتفاقا توصّلت اليه في ديسمبر الماضي لتخفيض إجمالي إمدادها بحجم 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بإنتاجها في أكتوبر 2018.

ويتزامن التمديد حتى مارس 2020 مع بقاء الأسعار عرضة لضغوط قوية بين وفرة الإمداد تغذيها طفرة النفط الخام في الولايات المتحدة، وتراجع الاستهلاك العالمي على خلفية التباطؤ الاقتصادي.