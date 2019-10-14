600 مليون دولار استثمار سعودي-روسي في شركة لتأجير الطائرات

قال صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم الاثنين إن كونسورتيوم مستثمرين يضمه وصندوق الاستثمارات العامة السعودي سيستثمر أكثر من 600 مليون دولار في إقامة شركة لتأجير طائرات الركاب الروسية.

وأضاف الصندوق أن المشروع يهدف للاستثمار في طائرات نقل ركاب حديثة سيجري توريدها للناقلات روسية بعقود تأجير طويلة الأجل.

يضم الكونسورتيوم أيضا مجموعة كيه.جي.ايه.ال المالية الألمانية، بحسب الصندوق الروسي. يأتي الاتفاق في إطار عدة صفقات أُعلنت اليوم في الرياض خلال زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.