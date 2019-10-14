منظمة التجارة العالمية تجيز لواشنطن فرض رسوم على سلع أوروبية

أجازت منظمة التجارة العالمية رسميا للولايات المتحدة اليوم فرض رسوم على سلع للاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار، بعد قرار المنظمة بشأن دعم تتلقاه إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.

وسمح جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة، الذي يتكون من ممثلين عن أعضائها البالغ عددهم 164 دولة، لواشنطن باتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي والدول المنتجة لطائرات إيرباص وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وهذا التفويض إجراء شكلي بعدما منح مُحكم المنظمة حق الرد على دعم غير قانوني هذا الشهر. وكان يمكن رفضه فقط إذا صوت جميع أعضاء المنظمة ضده. واستمر الاجتماع في هذا الشأن أقل من عشرين دقيقة.

وأبلغ المبعوث التجاري الأمريكي دينيس شيا الاجتماع بأن الولايات المتحدة لا تزال تفضل حلا من خلال المفاوضات.

وقال شيا "لكن يمكن أن يحدث ذلك فقط إذا أنهى الاتحاد الأوروبي بصدق الفوائد التي تجنيها إيرباص من الدعم الحالي، وقدم ضمانات بأن هذا الدعم لإيرباص لن يستمر تحت مسمى آخر أو آلية أخرى".

وأبلغ وفد الاتحاد الأوروبي الاجتماع بأنه يشعر "بقلق بالغ"، وأن الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم تبدو قصيرة النظر.