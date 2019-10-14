انكماش أكبر لصادرات وواردات الصين في سبتمبر والرسوم تلقي بظلالها

تفاقم تراجع صادرات الصين في سبتمبر كما انكمشت وارداتها للشهر الخامس على التوالي مما يشير إلى ضعف أكبر للاقتصاد ويسلط الضوء على الحاجة إلى محفزات جديدة في ظل استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

ويقول محللون إن الصادرات الصينية قد تستغرق وقتا للتعافي في ظل تباطؤ النمو العالمي على الرغم من مؤشرات غير مؤكدة على دفء في علاقات التجارة المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأظهرت بيانات جمارك اليوم أن الصادرات الصينية تراجعت 3.2 %في سبتمبر مقارنة بما كانت عليه قبل عام، في أكبر انخفاض لها منذ فبراير . وكان محللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 3 % حسبما أفاد استطلاع أجرته رويترز بعد انخفاض الصادرات بنسبة واحد بالمئة في أغسطس .

وتراجع إجمالي الواردات 8.5 % في سبتمبر بعد انخفاضه بنسبة 5.6 % في أغسطس ، وهو أدنى مستوى منذ مايو . وكان من المتوقع أن ينخفض إجمالي الواردات 5.2 %.

وسجلت الصين فائضا تجاريا بقيمة 39.65 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع فائض عند 34.84 مليار دولار في أغسطس . وكان المحللون يتوقعون فائضا عند 33.3 مليار دولار.

واستقر الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة عند 25.88 مليار دولار في سبتمبر لينكمش مقارنة مع 26.96 مليار دولار في أغسطس .