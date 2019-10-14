الرئيس الروسي يصل السعودية .. وأمير الرياض في استقباله

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة يلتقي بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض.