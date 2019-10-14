الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو يرتفع في أغسطس

أظهرت تقديرات رسمية اليوم أن الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو ارتفع في أغسطس آب بأكثر من المتوقع، إذ استثمرت المصانع بشكل أكبر في الآلات في مؤشر إيجابي للتوقعات الاقتصادية للتكتل وسط آفاق متشائمة إلى حد كبير.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في التكتل الذي يضم 19 دولة نما في أغسطس بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري بما يزيد عن متوسط توقعات السوق بارتفاع 0.3 بالمئة.

وتعوض الزيادة، وهي الزيادة الشهرية الثالثة فقط في 2019، بالكامل التراجع بنسبة 0.4 بالمئة المسجل في يوليو تموز.

وقد تقلص القراءة المخاوف حيال تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث. ومن المقرر أن ينشر يوروستات تقديرا أوليا للناتج المحلي الإجمالي في 31 أكتوبر تشرين الأول.