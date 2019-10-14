وزير النفط الكويتي: سعر النفط بين 50 و70 دولارا للبرميل مقبول

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل اليوم إن مستوى أسعار النفط الحالي بين 50 و70 دولارا للبرميل مقبول، مضيفا أن الطلب على النفط يواصل النمو.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز أن مستوى أسعار النفط يتراوح منذ فترة بين 55 و65 و70 دولارا للبرميل وأن هذا المستوى "يُعتبر... مقبولا وإن كنّا نطمح لأن يكون هناك استقرار أكبر في الأسعار" بحسب رويترز.

وقال الفاضل إن هبوط أسعار النفط أقل من اللازم سيعود بالضرر على الدول المستهلكة مضيفا "في حال انخفضت الأسعار لأقل من اللازم، لن تكون هناك استثمارات في المجال النفطي".

