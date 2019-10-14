"الاستثمار" تسلم 4 رخص لشركات روسية في البناء والإدارة والتقنية

سلمت الهيئة العامة للاستثمار اليوم 4 رخص استثمارية لشركات روسية في عدة مجالات على هامش "المنتدى السعودي الروسي" المقام اليوم في الرياض بمناسبة زيارة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي اليوم إلى المملكة.

حيث سلمت رخصة لشركة كونتاكت السعودية للمقاولات في نشاط البناء والتطوير العقاري ورخصة استثمارية في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات لشركة بي جروب السعودية. كما سلمت رخصة استثمارية للشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية في نشاط الاستشارات الإدارية. وكانت الرخصة الرابعة لشركة جيوبولسار م د م س رخصة استثمارية في مجال الهندسة المعمارية.