وزير الطاقة : توافق كبير بين الدول الأعضاء في "أوبك +" .. وعدة أسباب أثرت على الأسعار

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أن الحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثرا على أسعار النفط.

وأكد وزير الطاقة خلال حديثه مع نظيره الروسي في "المنتدى السعودي الروسي" المقام اليوم في الرياض بمناسبة زيارة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي اليوم إلى المملكة أن هناك توافق كبير بين الدول الأعضاء في "أوبك+".

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه لا يمكن لأي صناعة أن تستمر في ظل عدم الاستقرار في أسعار النفط.

وقال وزير الطاقة إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج المملكة من النفط 9.86 مليون برميل يوميا في كل من أكتوبر ونوفمبر .

وقال أيضا إن الطاقة الإنتاجية للسعودية، ستبلغ 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر ، بينما المستوى الحالي للصادرات عند حوالي 6.9 مليون برميل يوميا.