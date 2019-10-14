غرامات مالية تتجاوز 7 ملايين ريال لمخالفي نظام الاتصالات

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت سبعة ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية "STC"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات، ذلك وفق القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرضت غرامات مالية قدرها 2.753.500 ريال بحق شركة الاتصالات السعودية "STC"، وغرامات مالية قدرها مليون ريال بحق شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 48 ألف ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل" 336 ألف ريال، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل" 544 ألف ريال، فيما بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين مليونين و550 ألف ريال، مؤكدة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.

وكشفت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي إلى حماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.