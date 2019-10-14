«نمو» تفقد 34 نقطة وسط ارتفاع قيمة التداول إلى 2.3 مليون ريـال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 3489 نقطة فاقدة 34 نقطة بنسبة 0.97 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 148 في المائة إلى 2.3 مليون ريال، بمعدل 15 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 332 في المائة إلى 188 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 34 في المائة لتصل إلى 162 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "ريدان" 7.4 في المائة ليغلق عند 15.90 ريال، يليه "أبومعطي" 0.78 في المائة ليغلق عند 13 ريالا، وحل ثالثا "الكثيري" 0.45 في المائة ليغلق عند 45 ريالا. بينما تصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى 20 في المائة ليغلق عند 118.20 ريال، يليه "العمران" 5.6 في المائة ليغلق عند 16.66 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" 2.3 في المائة ليغلق عند 9.98 ريال.

وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.6 مليون ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 277 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 226 ألف ريال.