«الجمارك» لـ "الاقتصادية": خصخصة بعض الأعمال غير الجمركية في 2020

كشف لـ "الاقتصادية" أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك أن الهيئة تعمل على خصخصة بعض الأعمال غير الجمركية في 2020، وذلك بالتعاون مع مركز التخصيص.

وأضاف: "نحاول أن نقلل دور الجمارك فيما يخص الأعمال غير الجمركية والتركيز على عمل الهيئة الأساسي، عبر خصخصة بعض الأعمال مثل أعمال المناولة وتشغيل أجهزة الأشعة التي من الممكن أن ينفذها القطاع الخاص.

وفيما يخص الإيرادات الجمركية أكد الحقباني ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة 8 في المائة للنصف الأول، من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بخلاف ارتفاع قيمة الواردات إلى 4 في المائة للنصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وأشار الحقباني إلى أن الهيئة العامة للجمارك تعمل ضمن منظومة حكومية لجعل المملكة منصة لوجيستية عالمية وذلك بالتشارك مع شقيقاتها من الجهات الحكومية الأخرى، من أجل تسهيل حركة البضائع والركاب في مختلف منافذ المملكة. وأكد أن الهيئة تهدف إلى التركيز على ثلاثة أمور رئيسة وتشمل تيسير التجارة وأمن المجتمع ومقدراته، وتحقيق الإيرادات المستحقة للدولة، ولا سيما أنه لا يمكن التوازن في هذه المحاور الثلاثة دون التنسيق مع الجهات الحكومية واستخدام التقنية وذكاء الأعمال واستثمار البيانات لرفع كفاءة العمل الجمركي.

وبين الحقباني؛ أنهم يعملون على مبادرة جديدة سيتم إطلاقها قبل نهاية العام ستدفع الجمارك وغيرها من الجهات الحكومية إلى تطوير أعمالها بشكل يليق بتطلعات الحكومة الرشيدة، حيث ستكون سرعة الفسح في المنافذ الجمركية تنافس أكثر الدول تقدما حول العالم.