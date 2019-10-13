"الثقافة" تنظم فعالية "ثقافات من روسيا" تزامنا مع زيارة الرئيس بوتين للمملكة

تحتفي وزارة الثقافة بروائع الثقافة الروسية عبر فعاليات متنوعة ستقام في مدينة الرياض، تزامناً مع زيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

وتتضمن الفعاليات عروضاً فنية متنوعة تُبرز قيمة الثقافة الروسية من بينها معرض خاص بلوحات الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي، ومعرض فني للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عروض أفلام روسية كلاسيكية وحديثة.

وستقام الفعاليات تحت مسمى "ثقافات من روسيا" في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وستنطلق مساء غد الاثنين 14 أكتوبر 2019م، بحفل يتضمن أمسية موسيقية لأوركسترا تشايكوفسكي الروسية التي ستقدم مجموعة من المعزوفات الشهيرة لأهم الموسيقيين العالميين من بينهم سيرجي رحمانينوف، ونيكولاي كورساكوف.

وأتاحت وزارة الثقافة المجال لحضور الجمهور من مختلف الشرائح لحفل الأوركسترا ولبقية الفعاليات من خلال موقع إلكتروني مُخصص للتسجيل على الرابط:

https://www.moc.gov.sa/ar/events/3982.

وتضم الفعاليات معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات" الذي يشارك فيه عشرة فنانين قدموا أعمالاً فنية تم تنفيذها عبر برمجيات في الحاسب الآلي بأسلوب يحتوي على نظرة جديدة للعلاقة بين الفنان والمشاهدين.

ومن أبرز الأعمال التي يقدمها المعرض لوحة "ميموزا أوف باسيرباي" للفنان ماريو كلينغيمان، وعمل "انستوليشن تايم" للفنان قسطنطين نوفوسيولوف الحائز على جائزة نوبل الذي يتناول فيه موضوعات فلسفية يتم التعبير عنها في أوراق مرسومة باستخدام حبر الجرافين، ويشارك في المعرض الفنانان السعوديان مهند شونو ولولوة الحمود.

كما تضم فعاليات "ثقافات من روسيا" معرضاً لأعمال مؤسس الفن التجريدي الروسي فاسيلي كاندينسكي المتوفى عام 1944م، وتمثل لوحاته عرضاً فنياً باهراً يفيض لوناً وتعبيراً ويظهر فيه تفاصيل المنازل الخشبية والأواني والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال وعجلات الغزل السائدة في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وستُعرض خلال فعاليات "ثقافات من روسيا" مجموعة من أهم الأفلام الروسية الكلاسيكية والحديثة، من بينها فيلم "المرآة" للمخرج الروسي الكبير أندريه تاركوفسكي الذي يعد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما العالمية، كما سيعرض الفيلم القصير الحائز على الأوسكار "الشيخ والبحر" للمخرج ألكسندر بيتروف، وفيلم "ستالينغراد" الذي يعد من أنجح الأفلام الروسية الحديثة وقد تم إنتاجه عام 2013م، وسيتم عرض الأفلام في صالات العرض المخصصة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وتنظم وزارة الثقافة الفعاليات بالشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وذلك للاحتفاء بروائع ما أنتجته الثقافة الروسية بتاريخها الإبداعي العريق، وتأكيداً لعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية