الجبير يلتقي عددا من الصحفيين في أبرز وسائل الإعلام الروسية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر ديوان وزارة الخارجية في الرياض اليوم، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الروسية المقروءة والمرئية، وذلك على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

واستعرض الجبير خلال اللقاء تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي ختام اللقاء أجاب الجبير على أسئلة الصحفيين حول عدد من الموضوعات المهمة.