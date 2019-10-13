935.7 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي

بلغ صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 10 أكتوبر، نحو 935.7 مليون ريال، مقارنة بصافي شراء للأسبوع السابق له والذي بلغ نحو 822.6 مليون ريال.

وكان إجمالي مشتريات الأجانب المؤهلين نحو 2.249 مليار ريال ومبيعات بلغت 1.31 مليار .

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" استند على بيانات "تداول"، فقد ارتفعت نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم إلى نحو 5.60 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 5.53 في المائة في الأسبوع السابق له.

كما تراجعت قيمة ملكيتهم إلى نحو 101.7 مليار ريال، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق والبالغة 103.2 مليار ريال، لتسجل تراجع بنحو 1.4 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية