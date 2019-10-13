المنصوري : قطاع الطيران المدني في المملكة له تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي

شارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، في المؤتمر اللوجستي السعودي الذي نظمته وزارة النقل اليوم, والمقام بالرياض، من خلال جلسة حوارية بعنوان "خطط تحول الخدمات إلى منظومة رقمية متكاملة لرفع القدرات التنافسية".

وأوضح أن صناعة المطارات تعد واحدة من أعظم روافد الاقتصاد حول العالم، وقطاع الطيران المدني في المملكة له تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة بالمطارات، تلعب دوراً محورياً في صناعة النقل الجوّي وتحسين تجربة المسافرين المخدومين وعددهم يفوق 100 مليون مسافر سنوياً, متوقعاً أن يزداد العدد مع إقبال مستفيدي التأشيرة السياحية الإلكترونية، مضيفاً إلى أن هناك أكثر من نصف مليون وظيفة مرتبطة بقطاع الطيران المدني.

وأكد الرئيس المنصوري, أن نسبة نمو قطاع الطيران المدني بالمملكة هي الأعلى في المنطقة بمعدل 8% سنوياً للسنوات السابقة، مُعرجاً بوجود في المملكة 28 مطارا منها 15 لاستقبال الرحلات الدولية، مبيناً أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة صالة رقم 1, والذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين - مؤخراً، سيستوعب من 45 إلى 50 مليون مسافر وهذه الطاقة الاستيعابية هي أحد الخطط التي تسعى هيئة الطيران المدني لزيادة الكثافة في أعداد المسافرين و إتاحة الفرصة لهم لزيارة المملكة، إضافة لتمكين المواطن من الانتقال بين الوجهات الداخلية.

وأشار إلى أن نمو حركة المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ستزيد بنسبة 10 ملايين مسافر بعد تدشين الصالة رقم 4,3.

وحول دور التقنية في قطاع الطيران، مؤكداً أن التقنيات الحديثة بالمطارات، تلعب دوراً محورياً في صناعة النقل الجوي، بهدف تحسين تجربة المسافر وتقليص مدة إجراءات التفتيش واستلام وتسليم الأمتعة بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بتوفير سيور أمتعة بتقنية عالية بطول 34كم الذي يستوعب في الساعة الواحدة 7800 حقيبة للرحلات المغادرة و 9000 حقيبة للرحلات القادمة.

وحول مشاريع وخطط الهيئة لعام 2020م، أوضح معاليه أن هيئة الطيران المدني تسهم في العديد من برامج تحقيق الرؤية مثل برنامج ضيوف الرحمن، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والسياحة، والترفيه، مشيراً إلى أن هذه البرامج يوجد لها مبادرات منها: إكمال جهود هيئة الطيران المدني في خصخصة المطارات.

