ماليزيا: القيود على شراء الأجانب للعقارات مؤقتة

قالت ماليزيا أن الإجراء بشأن العقارات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي والذي يسمح للأجانب بشراء منازل أرخص سعرا هو إجراء مؤقت وينطبق فقط على وحدات غير مباعة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم .

ويمكن أن يشتري الأجانب عقارات شاهقة في المناطق الحضرية، قيمتها تبدأ من 600 ألف رينجيت (143318 دولار)، مقارنة مع حد أدنى للسعر وهو مليون رينجيت سابقا، طبقا لما ذكره وزير المالية، ليم جوان انج في خطابه للميزانية الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية اليوم الأحد إن القيود تنطبق فقط على الوحدات السكنية الموجودة والوحدات السكنية التي لم يتم بيعها، وهي سارية فقط في عام 2020 . وتابع ليم في بيان أن ذلك لا يشمل مشروعات، لم يتم تدشينها.