هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطلق مبادرة شراكات المحتوى المحلي

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن التحضير لإطلاق أولى مبادراتها الاستراتيجية، والهادفة لتأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية الرائدة والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي، والتي تأتي تحت عنوان مبادرة "شراكات المحتوى المحلي"؛ وذلك في حفلٍ خاص سيقام للإعلان عن المبادرة، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الوطنية ونخبة من الاقتصاديين والإعلاميين.

وسيشهد الحفل الإعلان عن إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي ضمن مبادرة "شراكات المحتوى المحلي" بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية الشركات الوطنية الكبرى، والتي تضم أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إلى جانب مجلس الغرف السعودية.

وأشار الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أن مبادرة "شراكات المحتوى المحلي" تمثل انطلاقة جديدة وطموحة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، "وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتوجهات قيادتنا الرشيدة في جعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية عبر تعظيم طاقاتنا الانتاجية". وأضاف: "إن مجلس تنسيق المحتوى المحلي سوف يعمل على توحيد الجهود وتطوير برامج تساهم في تنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن السعي إلى توحيد منهجية وآلية قياس المحتوى المحلي. هذا بالإضافة إلى دور المجلس في تنمية القدرات البشرية والمحلية. ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي، وكذلك تحديد فرص استثمارية لزيادة المحتوى المحلي، ودعم مجتمع الأعمال لما لذلك من دور في تنمية وتعزيز المحتوى المحلي"، منوهاً بتضافر جهود كافة الشركاء في إطلاق المجلس والذي سيتم الاستفادة من مرئياتهم في وضع السياسات ذات العلاقة بالمحتوى المحلي. مما سيسهم في نسبة المشاركات المحلية من مجمل المشتريات الحكومية، وما ينتج عن ذلك من ايجاد صناعات جديدة وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.