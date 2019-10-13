بوتين : ندين أي عمل إرهابي يستهدف السعودية .. وولي العهد هو من دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا

أكد فلاديمير بوتين رئيس روسيا أنهم يدينون أي عمل عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية بغض النظر عمن يقف خلفه وأن أسواق النفط لن تتأثر بسبب الأعمال الأرهابية.

وقال فلاديمير بوتين في حديث تلفزيوني مع قناة "العربية" بمناسبة زيارته المرتقبة للسعودية أن المملكة دولة صديقة وزيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا تاريخية.

وعبر الرئيس الروسي عن امتنانه للملك وولي العهد لموقفهما البناء من الأزمة السورية، مؤكدا أنه لم يكن من الممكن تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية لأننا نعتبرها لاعبا إقليميا ودوليا أيضا.

وعرج فلاديمير بوتين بوتين للحديث عن الشؤون الاقتصادية المشتركة بين البلدين قائلا : 38 % نسبة النمو في التعاون الاقتصادي مع السعودية في النصف الأول من 2019 .. وولي العهد هو من دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا.

وأضاف : لدينا علاقات شخصية ودية جدا مع الأمير محمد بن سلمان .. وأخبرته ولي العهد بضرورة الحصول على أدلة لتحديد من يقف وراء هجوم أرامكو وأننا مستعدون للمساعدة في التحقيق.

وقال بوتين اليوم إن هناك حاجة لخفض مخزونات النفط العالمية إلى "مستوى معقول" و قال إن روسيا ستعمل مع السعودية والشركاء الآخرين للقضاء على محاولات زعزعة استقرار سوق النفط.