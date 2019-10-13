تطبيق جديد يعيد "تويتر" إلى أجهزة "ماك"

بعد غياب نحو عام، عاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصي "ماك" التي تنتجها شركة الإلكترونيات العملاقة "آبل" من خلال تطبيق جديد اسمه "آبلز بروجيكت كتاليست" الذي يمكن تنزيله من متجر التطبيقات "ماك آب ستور".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة "تويتر" أوقفت في العام الماضي دعمها لتطبيق "تويتر" على أجهزة "ماك" بسبب ضعف ردود أفعال المستخدمين، مضيفا أن عودة "تويتر" إلى "ماك" أصبحت ممكنة بفضل تطبيق "بروجيكت كتاليست" الذي تم الكشف عنه لأول مرة في مؤتمر لمطوري تطبيقات "آبل" في حزيران/يونيو الماضي، والذي يتيح تثبيت واستخدام تطبيقات الكمبيوتر اللوحي "آيباد" على الكمبيوتر الشخصي "ماك".

يذكر أن شركة "آبل" أطلقت في الأسبوع الماضي نظام التشغيل "كاتالينا" وهو الإصدار رقم 16 من نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصي "ماك" ويسمح باستخدام التطبيقات التي تعمل على الكمبيوتر اللوحي "آيباد" مع الكمبيوتر الشخصي "ماك" ، مع استخدام أي جهاز "آيباد" كمجرد شاشة ثانية متصلة بالكمبيوتر الشخصي بنفس طريقة استخدام أي شاشة أخرى.

ومع إطلاق نظام التشغيل "ماك آ.إس كاتالينا" في الأسبوع الماضي ، تم إصدار حوالي 20 تطبيقا من تطبيقات "آيباد" لتعمل مع "ماك"، لكن هناك عدة تطبيقات ينتظرها المستخدمون بشدة ومنها "تويتر" و"دي.سي يونيفرس" مازالت في طور التطوير. وأشارت المراجعة الأولي لتطبيق "تويتر ماك" إلى أنه يعمل بنفس طريقة استخدام "تويتر" من خلال أي برنامج لتصفح الإنترنت.

وفي حين يعيد نظام التشغيل "ماك أو.إس كاتالينا" تطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أجهزة "ماك" فإنه يعني نهاية خدمة الموسيقى "آي تيونز"، حيث قدمت "آبل" ثلاثة تطبيقات منفصلة وهي "آبل ميوزيك" و"آبل بودكاست" و"آبل تي في" كبديل لخدمة "آي تيونز".