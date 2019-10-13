جروس ينتظر التوقيع والتأشيرة

سيشرف الوطني صالح المحمدي، المدرب المؤقت لفريق الأهلي لكرة القدم، على مباراة التعاون، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان، رغما عن إكمال الاتفاق مع السويسري كريستيان جروس، المدرب العائد إلى المقعد الفني في ولاية ثالثة خلفا للكرواتي برانكو، المقال من منصبه لسوء النتائج. وبدأت إدارة الأهلي في إجراءات استخراج تأشيرات الدخول لجروس، وطاقمه المعاون، سعيا منها لضمان حضورهم من دبي إلى جدة، حيث سيتسلمها بعد التوقيع معه إلى نهاية الموسم مقابل 1.6 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أنه "في حال تأخر وصول المدرب ومعاونيه لأي ظرف طارئ سيواصل المحمدي، مهامه في الإشراف على الفريق إلى ما بعد لقاء التعاون الجمعة المقبل في الجولة السابعة من دوري المحترفين".

ميدانيا، يلتقي الأهلي اليوم بالفيصلي، وديا حيث سيستغل المحمدي المواجهة للوقوف على جاهزية اللاعبين، بعد أن تدرب الفريق أمس بالتركيز على الجوانب اللياقية والخططية.