زياد: التعاقد مع جروس ضربة معلم

عدّ المدرب الوطني مشبب زياد أن تعاقد إدارة نادي الأهلي مع السويسري كريستيان جروس لتدريب فريقه فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي بمنزلة ضربة معلم، وقال: "جروس هو الأنسب في الفترة الحالية لقيادة الأهلي فنيا بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد مضي ثلاث جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

وأضاف، "التعاقد مع جروس سيختصر كثيرا بالنسبة للأهلاويين فهو يعرف العناصر الفنية الموجودة في الفريق كونه سبق أن وجد في فترتين سابقتين معه، وأيضا لديه إلمام تام بالمنافسة".

وأوضح زياد الحاصل على شهادة (PRO) في عالم التدريب، الذي عايش فترة مع جروس أن الأخير لديه ميزة كبيرة في عالم التدريب تتمثل في اهتمامه بالجانب النفسي بشكل كبير، وقال "في خضم ما يحدث في الأهلي حاليا ينبغي الاهتمام بالجانب النفسي كثيرا وأعتقد أن هذه الميزة موجودة في جروس الذي يعتمد عليها بشكل كبير إلى جانب اهتمامه الفني".

وتابع، "جروس قريب جدا من اللاعبين ويلعب بشكل كبير على الجانب النفسي الذي سيساعده كثيرا في تطبيق كل خططه الفنية"، مشددا على أن الأهلي مرشح قوي للمنافسة بشكل كبير على نيل لقب الدوري، وقال، "قبل كل شيء المنافسة ما زالت في أولها والفارق النقطي قريب جدا ولا يوجد هناك أي فرق كبير بين جميع الفرق خاصة في ظل وجود سبعة لاعبين أجانب".

وأضاف، "الأهلي سيكون حاضرا بشكل قوي، وكل ما يحتاجه جروس هو الدعم فقط من قبل المسؤولين والصبر عليه، خاصة أنه جاء بعد مضي ست جولات". وبين أن جروس لديه حاليا في الفريق عدة خيارات في ظل زيادة عدد اللاعبين الأجانب خلاف ما كان عليه الأمر إبان وجوده في الفترتين الماضيتين، وقال، "في السابق كان يعتمد على بعض العناصر أمثال سلمان المؤشر، واليوناني فيتفا، والسوري عمر السومة والآن زادت الخيارات لديه في ظل وجود لاعبين مميزين أجانب ومحليين، والفريق حاليا أقوى وأميز من الفريق الذي حقق معه جروس لقب الدوري في 2016".

واستبعد زياد أن يكون جروس الذي حقق مع الأهلي ثلاثة إنجازات ماضية قد يكتفى بما حققه مع الفريق سابقا ولن يضيف أي شيء جديد حاليا، وقال: "بالعكس جروس خبير ومحاضر ولديه طموح وكل مدرب يطمح إلى تحقيق الإنجازات وشاهدنا المدرب وهو يحقق مع الزمالك المصري الذي دربه في الموسم الماضي عدة إنجازات".