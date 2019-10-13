تريساكو لـ "الاقتصادية": الكل لا يتقبل الحكم المحلي

جزم الحكم الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن عودة الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مربوطة بالتأكد من مدى قدرتهم على ذلك بعد الانتهاء من الورش والاختبارات العملية التي سيخضعون لها في الملاعب، وقال "لدينا 24 حكما منهم أربعة يملكون موافقات "الإيفا" مسبقا وهذا العدد ليس كافيا لعودتهم، وفي منتصف الشهر المقبل لدينا مجموعة أخرى من الحكام، وبعدها سنقوّم جميع الكورسات وبعد تأكدنا من قدرتهم على قيادة المباريات سنقرر عودتهم حينها".

وأضاف لـ"الاقتصادية"، "أعرف التحكيم السعودي من فترة لأنني أعمل في الاتحاد الآسيوي و"فيفا"، أعرف الأشياء التي تحدث في الدوري السعودي، والآن نضع الحلول لها جميعا، وأعلم أن هناك مطالبات مالية أيضا للحكام وسأتحدث مع ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي لحل هذه الإشكالية".

وزاد "الجميع غير متقبل أداء الحكم المحلي هنا، وأنهم يبحثون عن مصلحة فرقهم، دون معرفة القانون والحالات الصحيحة والخاطئة، والمشكلات الصغيرة يصنع منها الإعلام مشكلات كبيرة، ويتحدث عنها لمدة ثلاثة أيام، ومن الحلول لدينا أننا سنعمل مع الأندية إذا كانت لديهم القابلية في زيارتهم وتحليل جميع الحالات الصحيحة والخاطئة، والجماهير لا تعرف قانون التحكيم وبعض الإعلاميين أيضا، ومن المهم أن يعرف اللاعبون والأندية والإعلام والجميع قانون التحكيم".

وحول تكليف الحكام الأجانب قال "أول شيء في أوروبا لدينا عدد من الحكام الذين نستطيع جلبهم لأنهم ينتظرون أن تعطيهم الفرصة للتحكيم في الدوري السعودي، وفي عدد من المرات الناس تشير إلى خطأ في المباراة وهو في الأصل ليس خطأ ارتكبه الحكم بشكل عام".

وأشار إلى أن تواصله مع الحكام يتم عبر هذه الورشة، وقال "وجدت منذ ثلاثة أسابيع ولم تحصل لي الفرصة لمشاهدة مباريات كثيرة، والاتصال بيني وبين الحكام من خلال هذه الورشة، ولدينا أيضا ورشة أخرى الأسبوع المقبل، وسعداء بأنهم يتقبلون المحاضرات، ما يسهل عودتهم إلى المباريات".

وتابع "تتمثل الورشة الحالية في شرح العمل على تقنية "VAR" بشكل دقيق جدا لأنها تحتاج إلى فهم أكبر قبل العمل عليها لذلك قمنا بوضع ثلاث غرف، واحدة للشرح النظري، والثانية تطبيق للتقنية، والثالثة اختبار ما تمت دراسته، وعاش الحكم جو المباريات من خلال تلك التطبيقات بوجود الشاشات وعدد من الفيديوهات والأخطاء، وجميع المحاضرات شملت القانون والفيديو وكيفية إدارة المباريات، والجميع تقبل ذلك بشكل جيد وسيكون التطبيق العملي في الملاعب الأسبوع المقبل في عدد من المباريات الودية بين الأندية".