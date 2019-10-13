اليوم .. الأخضر في رام الله

سيتدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم على ملعب فيصل الحسيني الدولي في رام الله، تحضيرا لمواجهة أصحاب الأرض الثلاثاء المقبل ضمن المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.
وينتظر أن تنتقل بعثة الأخضر، صباح اليوم عبر رحلة برية إلى رام الله الفلسطينية، من عمان الأردنية.
وكان الأخضر، قد اختتم أمس تدريباته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وطاقمه المعاون، حيث طبق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عملا تكتيكيا متنوعا، إلى جانب بعض الفقرات الترفيهية، بعد الفوز أخيرا على سنغافورة 3 /0، في التصفيات المزدوجة.
وشارك سلمان الفرج، في التدريبيات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته إثر الإصابة التي عانى منها، ليكون في انتظار شارة المشاركة من قبل الجهاز الفني.
يشار إلى أن ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، وباسم الآغا، السفير الفلسطيني لدى السعودية، وجدا في وداع بعثة الأخضر، في مطار الأمير نايف في القصيم قبل مغادرتهم إلى دولة فلسطين مرورا بالأردن.
- الدنمارك أكبر منتج أوروبي للنفايات .. وألمانيا الأولى في إعادة التدوير
- أزمة رفع سعر الوقود تتفاقم في الإكوادور وتضع الإصلاحات الاقتصادية على المحك
- التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية يثير شكوكا حول السرية المصرفية في سويسرا
- "أوبك": صناعة النفط على مفترق طرق .. العالم بحاجة لمزيد من الطاقة وكربون أقل
- العجز التجاري يعكر صفو العلاقات بين أكبر كتلتين سكانيتين في العالم
- ترمب ينجح في مواجهة خصومه باتفاق تجاري جزئي مهم جدا مع الصين
- تجريد «دينيس» من منصب رئيس مجلس الإدارة في «بوينج»
- اليوم .. خبراء سعوديون ودوليون يناقشون مستقبل القطاع اللوجيستي من منظور صناعي خدماتي
- صناديق التمويل الإسلامية مرشحة للنمو 77 مليار دولار في 2019
الرياضة
- الأطرم: بيع حمدالله بالتصويت
- طائرتان تعيدان أمرابط وموسى للهلال
- ليما قبل مغادرته الرياض: قد أكون هنا
- وداع «مليوني» لـ «صانع قهوة» الهلال
- فيتوريا يرفض ابتعاث الغشيان
- تحسين وتمديد عقد حمدالله.. 5 أعوام بـ 25 مليونا
- والدة حمدالله: حصنته وشجعته
- نيجريدو يقترب من هجوم الهلال
- المالك: استثمار النصر.. مكسب
- شانج ـ وو: حمدالله.. متعب جدا
أضف تعليق