اليوم .. الأخضر في رام الله

سيتدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم على ملعب فيصل الحسيني الدولي في رام الله، تحضيرا لمواجهة أصحاب الأرض الثلاثاء المقبل ضمن المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وينتظر أن تنتقل بعثة الأخضر، صباح اليوم عبر رحلة برية إلى رام الله الفلسطينية، من عمان الأردنية.

وكان الأخضر، قد اختتم أمس تدريباته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وطاقمه المعاون، حيث طبق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عملا تكتيكيا متنوعا، إلى جانب بعض الفقرات الترفيهية، بعد الفوز أخيرا على سنغافورة 3 /0، في التصفيات المزدوجة.

وشارك سلمان الفرج، في التدريبيات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته إثر الإصابة التي عانى منها، ليكون في انتظار شارة المشاركة من قبل الجهاز الفني.

يشار إلى أن ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، وباسم الآغا، السفير الفلسطيني لدى السعودية، وجدا في وداع بعثة الأخضر، في مطار الأمير نايف في القصيم قبل مغادرتهم إلى دولة فلسطين مرورا بالأردن.