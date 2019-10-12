تحدي الجاذبية

الفنان "أس بي رانزا" يجلس بالقرب من أحد أنهار مازاميت، جنوب فرنسا، يعد منحوتة تتحدى الجاذبية، عبر موازنة الأحجار، وهو فن أصبح له رواج الفترة الأخيرة."الفرنسية"