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تحدي الجاذبية

«الاقتصادية» من الرياض

الفنان "أس بي رانزا" يجلس بالقرب من أحد أنهار مازاميت، جنوب فرنسا، يعد منحوتة تتحدى الجاذبية، عبر موازنة الأحجار، وهو فن أصبح له رواج الفترة الأخيرة."الفرنسية"

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