"شواهيق" يستخدم تقنية الهولجرام الثلاثي الأبعاد لطير الشاهين في معرض الصقور ويحاكي تجربة الصيد بالـ VR

قدم فريق جناح "شواهيق" في معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية في الرياض أبرز المعلومات والقيم التاريخية في مجال الصيد والصقور على وجه التحديد, إضافة إلى تدريب الزوار على كيفية التعامل مع الصقور وفق أحدث التجارب التقنية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العروض التي تجسد تاريخ المملكة العربية السعودية.

وبحسب "واس" يقدم جناح "شواهيق" معرض متخصص بالتعريف بهواية الصيد بالصقور بأسلوب التعليم الترفيهي ويحتوي المعرض على عدة أقسام أهمها قسم التاريخ والحضارة, الذي يتحدث عن تاريخ هواية الصيد بالصقور على مستوى العالم العربي وعلى مستوى المملكة ويعرض المعرض مجموعة من اللوحات والصور لملوك المملكة في رحلات للصيد بالصقور في مقدمتهم الملك فيصل, والملك فهد, والملك عبدالله - رحمهم الله - وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما يحتوي المعرض على قسم للصقور كرمز ويتحدث هذا القسم عن تغني الشعوب بالصقور وتلقيب زعمائها وقياداتها بأسماء الصقور، وخصص المعرض جزءاً كبيراً للتعريف بالاستثمار في مجال الصيد بالصقور على عالمياً ومحلياً، وتضمن المعرض عرضاً لأسعار بعض الأنواع المشهورة من الصقور وتكاليف تربيتها.

ولفت الزوار في جناح شواهيق عرض الهولجرام ثلاثي الأبعاد لطير الشاهين الذي حقق إقبالاً غير مسبوق كونه يستخدم الجانب التقني في عرض تفاصيل هذا الطير المرغوب لدى محبي الصقور، بالإضافة إلى لعبة مميزة عن طريق المحاكاة الواقعية الـ VR لتجربة الصيد بالصقور وجسدت بذلك تجربة فريدة وشبه واقعية لكل زائر.

وشهد معرض شواهيق حضور أول فريق صقارات شواهيق, الذي يشارك فيه عدد من الفتيات السعوديات اللاتي يمتلكن هواية الصيد بالصقور وتعد من أبرز المشاركات للمرأة السعودية في المعارض الرسمية بهواية الصيد بالصقور.