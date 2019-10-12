"أرامكو" تحقق تقدما كبيرا في استعادة البنية التحتية النفطية بعد الهجوم الأخير

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أن شركة "أرامكو" السعودية حققت تقدما كبيرا في استعادة البنية التحتية النفطية بعد شهر فقط من الهجوم الذي تسبب في توقف جزء كبير من الإنتاج.

وذكرت الوكالة أنه بالرغم من ذلك التقدم الكبير، لا يزال هناك عمل بحاجة إلى القيام به.

وأَضافت أن زيارة أجرتها لحقل خريص النفطي اليوم السبت كشفت عن أن عمليات الإنتاج أخذت تعود إلى طبيعتها تقريبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن أرامكو أن ذلك الموقع بات قادرا حاليا على العمل بكامل طاقته "لفترات محدودة".

وأوضحت أن ذلك جاء بعد جهود مكثفة حيث كان العمال في الشركة يعملون على مدار الساعة لاستعادة الإمداد بعد الهجوم.