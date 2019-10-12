وفاة أول إنسان مشى في الفضاء .. الأسطورة الروسي ليونوف

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" وفاة أليكسي ليونوف رائد الفضاء الأسطوري عن عمر 85 عاما، نتيجة تعرضه لمشكلات صحية على مدى أعوام.

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لعائلة ليونوف، واصفا إياه بأنه "رائد حقيقي وشخص قوي وبطل".

وبعيد إعلان وفاته، قطعت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" تغطيتها المباشرة للسير خارج محطة الفضاء الدولية لاثنين من روادها الجمعة، وأعلنت خبر وفاة ليونوف، وكرس مركز الفضاء في هيوستن عملية السير في الفضاء الخارجي لأول إنسان يمشي في الفضاء.

كان ليونوف رمزا في بلده، وكذلك في الولايات المتحدة، لدرجة أن آرثر سي كلارك كاتب الخيال العلمي الراحل أطلق اسمه على سفينة الفضاء السوفياتية عام 2010 تيمنا به، ذلك في السلسلة التلفزيونية "أوديسا الفضاء: 2001".

قبل 54 عاما، تحديدا في 18 مارس 1965، أصبح ليونوف أول إنسان يخطو في الفضاء الخارجي عندما خرج من الكبسولة الفضائية "فوسخود 2"، ومشى، بينما ظل مربوطا بالكبسولة بواسطة حبل.

بعد أعوام من رحلته وسيره في الفضاء، قال رائد الفضاء الأسطوري "دخلت في هذا الفراغ ولم أقع فيه، كنت مفتونا بالنجوم، كانت في كل مكان، فوق، تحت، على اليسار وعلى اليمين، ما زلت أسمع أنفاسي ونبضات قلبي في هذا الصمت المطبق".

يمثل السير في الفضاء دائما درجة عالية من المخاطرة، لكن مشروع ليونوف الرائد كان محفوفا بالمخاطر أكثر من أي شيء آخر، ومدمرا للأعصاب بشكل خاص، وفقا للتفاصيل التي كشف عنها بعد عقود.

من بين هذه التفاصيل أن بذلته الفضائية تضخمت كثيرا في فراغ الفضاء، لدرجة أنه لم يستطع العودة إلى المركبة الفضائية، وكان عليه أن يفتح صماما لتقليل كميات الهواء في بزته الفضائية، حتى يتمكن من الوصول إلى فتحة الكبسولة الفضائية ودخولها.