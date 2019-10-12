"هواوي": نتعرض لمليون هجوم إلكتروني يوميا

كشف عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي" عن نوع آخر من المصاعب التي تواجهها الشركة، بخلاف الحملة الأمريكية ضدها على مدار الأشهر الماضية.

أكد جون سوفولك المسؤول الأمني في الشركة، أن "هواوي" تتعرض لنحو مليون هجوم إلكتروني يوميا، يستهدف أجهزة الكمبيوتر والشبكات الخاصة بها، بحسب "سكاي نيوز".

في تقرير نشر في الصحف اليابانية، نقل عن سوفولك قوله "إن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها "هواوي" تتركز في الأغلب على سرقة بروتوكولات الإنترنت، وهو أمر ليس مفاجئا، كونها واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال شبكات الجيل الخامس".

إلا أن الشركة الصينية كانت قد اتهمت الحكومة الأمريكية بتصعيد الهجمات الإلكترونية ضدها، كجزء من الحملة المنظمة والمكثفة التي تشنها واشنطن، حسبما ذكر موقع "فوربس" الإلكتروني.

في سبتمبر الماضي، زعمت "هواوي" أن جهاز إنفاذ القانون الأمريكي هدد وأجبر وأغرى الموظفين الحاليين والسابقين في الشركة، كما نفذ هجمات إلكترونية للتسلل إلى شبكات "الإنترانت" وأنظمة المعلومات الداخلية في الشركة.

في تصريحاته الأخيرة لم ينسب سوفولك الهجمات إلى دولة أو جهات بعينها، كما لم يؤكد إذا ما كانت من دولة بعينها أم من منافسين دوليين.

واعترف سوفولك بأنه "رغم صد غالبية الهجمات واعتراضها، فقد حدثت بعض عمليات الاختراق في الأنظمة القديمة".

مع ذلك لم يعرف حجم الضرر الذي تعرضت له "هواوي" جراء تلك الهجمات، لكن وسائل إعلام ذكرت أن هذه "الهجمات الإلكترونية شملت سرقة معلومات سرية عن طريق إرسال برامج ضارة عن طريق البريد الإلكتروني".