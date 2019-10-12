سابقة فريدة .. زراعة لحم أبقار في الفضاء

في سابقة فريدة من نوعها، تمكنت شركة D Bioprinting Solutions للتكنولوجيا الحيوية من زراعة شريحة من لحم الأبقار في الفضاء، بحسب "سبوتنيك".

زرع باحثو الشركة -التي تتخذ من روسيا مقرا لها- خلايا من أجساد الأبقار على الأرض، داخل أنسجة عضلية تحاكي جسم الأبقار، في الفضاء، مستعينين بطابعة حيوية ثلاثية الأبعاد.

أسفرت التجربة عن تجدد أنسجة الشريحة المزروعة بشكل طبيعي، حيث نشأت بعد أسبوعين من التجربة، شريحة صغيرة من اللحم، وفقا لموقع "سبيس".

يرى الباحثون، أن زراعة اللحوم في الفضاء، تعد طريقة مستدامة، يمكن استخدامها لأولئك الذين يعيشون على متن المحطة الفضائية لتناول الطعام.

ويمكن للتجربة المساهمة في الحد من التلوث البيئي وهدر المياه على الأرض، الناجم عن استهلاك لحوم الحيوانات.

وتمكن الاستفادة من التجربة في ضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مع توقعات بوصول عدد سكان الأرض بحلول عام 2050 إلى عشرة مليارات.