رجل أعمال يفقد 3.5 مليار دولار في 7 أشهر فقط

تراجعت ثروة رجل الأعمال آدم نيومان، مؤسس مجموعة "ويوورك" العملاقة في مجال تشارك المكاتب، إلى 600 مليون دولار "فقط" بعدما كانت 4.1 مليار قبل بضعة أشهر، وفق مجلة "فوربس".

بعدما كان على قائمة أثرى أثرياء العالم في آذار (مارس) الماضي، قلصت "فوربس" تقديراتها لثروته إلى 600 مليون دولار كحد أقصى، بحسب "العربية".

في سبعة أشهر تخللها فشله في دخول البورصة في الوقت المحدد، فقد نيومان أكثر من 3.5 مليار دولار.

يواجه آدم نيومان البالغ 40 عاما انتقادات تطول أساليبه في الإدارة والمحاسبة، كما تطوله اتهامات بتضارب مصالح.

تحت ضغط أعضاء كثيرين في مجلس إدارته، استقال آدم نيومان من مهامه في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي كمدير عام للشركة التي أُسست في 2010 وحافظ على 18 في المائة من أسهمها بحسب "فوربس". وتدير "ويوورك" حاليا أكثر من 500 موقع في 30 بلدا، ويعمل فيها 12 ألفا و500 شخص.

غير أن تساؤلات كثيرة طرحت بشأن قدرتها على جني الأموال ومواجهة التباطؤ في الاقتصاد العالمي خصوصا، لكون القطاع العقاري من أكثر القطاعات تضررا.

وتراجعت القيمة المفترضة للشركة من 47 مليار دولار خلال تقييم أخير في مطلع العام، إلى أقل من 20 مليارا مع اقتراب الدخول إلى بورصة "وول ستريت".